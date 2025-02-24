Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kızıyla Okul Servisine Bindi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kızıyla Okul Servisine Bindi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kızı Ülkü Sena ile birlikte okul servisine binerek güne başladı. Öğrencilerle sohbet ederek kar ve soğuk hakkında değerlendirmelerde bulundular.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, güne kızının okul servisine binerek başladı. Vali, kızının arkadaşları sohbet ederek okula kadar onlarla yol aldı.

Hafta sonu Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrası gece yaşanan don olayının ardından ders zili bugün çaldı. Vali Selçuk Aslan bugün kar yağışı olmayacağı ve okulların açık olduğunu duyurmasıyla birlikte bu sabah kızı Cumhuriyet Anadolu Lisesine giden kızı Ülkü Sena ile birlikte konutun önünden servis aracına binerek güne başladı. Vali Aslan servis aracında öğrencilerle kar ve soğuk kritiği yapıp dersler hakkında konuştular. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!
img

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
img

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti
Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.