Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Asayiş Bilgilendirmesi Yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan ve ilgili kurum müdürleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Düzce'nin asayişi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her ay düzenli olarak tüm Türkiye'de il valisi, emniyet müdürü ve alay komutanları ile video konferans sistemi üzerinden toplantılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Valisi Selçuk Aslan'da Şubat ayı toplantısına İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Düzce'nin asayişi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE