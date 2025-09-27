Düzce Valisi'nden Dünya Turizm Günü Kutlaması

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 27 Eylül Dünya Turizm gününü kutladı "Karadeniz'in incisi olan Düzce'miz, yılın her mevsiminde keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle sizleri ağırlamaya hazır" diyerek davette bulundu.

27 Eylül Dünya Turizm Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da sosyal medya hesabından 27 Eylül Dünya Turizm Gününü kutladı ve "Bugün 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle turizmin birleştirici gücünü, kültürler arası köprü kuran yönünü ve kalkınmadaki rolünü bir kez daha hatırlıyoruz. Doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle Karadeniz'in incisi olan Düzce'miz, yılın her mevsiminde keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle sizleri ağırlamaya hazır. 'Güzellik ancak durup onu temaşa edecek zamanınız varsa size bir şeyler söyler' der Saadettin Ökten. Bu vesileyle, Dünya Turizm Günü'müzü kutluyor, herkesi kalpten kalbe Düzce diyerek vilayetimizin eşsiz güzellikleriyle temaşaya davet ediyorum" dedi. - DÜZCE