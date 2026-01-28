Haberler

Vali Makas, Düzce Üniversitesi'nde

Güncelleme:
Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek, üniversite-şehir iş birliği ve kalkınma projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e iadeyi ziyarette bulundu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Valisi Mehmet Makas'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Düzce Valisi Mehmet Makas, nazik misafirperverliği için Rektör Sözbir'e teşekkür etti. Rektör Nedim Sözbir ziyarette; Vali Makas'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri, bölgesel kalkınma projeleri ve üniversite-şehir bütünleşmesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kamu-üniversite iş birliği, kurumlar arası uyum ve koordinasyonun öneminin vurgulandığı ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
