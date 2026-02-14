Haberler

Çalışmalar 2026'da da devam edecek

Güncelleme:
Düzce Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 projeleri hakkında brifing aldı. Toplantıda, altyapı, ulaşım, içme suyu ve kırsal kalkınma gibi alanlardaki çalışmalar ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresinin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı brifing aldı.

Vali Mehmet Makas, il özel idaresinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, kurumun mevcut durumu ve 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylı bilgi aldı. Kurum yetkilileri tarafından yapılan sunumda, altyapı, yol ve ulaşım, içme suyu, çevre düzenlemesi ve kırsal kalkınma alanlarında sürdürülen çalışmalar ile planlanan yatırımlar hakkında bilgi verildi. Toplantıda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, sorumluluk alanının her noktasına eşit, adil ve nitelikli hizmet ulaştırmanın temel hedef olduğu vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
