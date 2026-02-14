Çalışmalar 2026'da da devam edecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresinin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı brifing aldı.

Vali Mehmet Makas, il özel idaresinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, kurumun mevcut durumu ve 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylı bilgi aldı. Kurum yetkilileri tarafından yapılan sunumda, altyapı, yol ve ulaşım, içme suyu, çevre düzenlemesi ve kırsal kalkınma alanlarında sürdürülen çalışmalar ile planlanan yatırımlar hakkında bilgi verildi. Toplantıda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, sorumluluk alanının her noktasına eşit, adil ve nitelikli hizmet ulaştırmanın temel hedef olduğu vurgulandı. - DÜZCE