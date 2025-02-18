Düzce Valisi Hayvan Hakları İçin Önlemler Alacak

Düzce Valisi Selçuk Aslan, hayvanların yaşam hakkını korumak ve sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğini söyledi.

Düzce İl Hayvanları Koruma Kurulu olağanüstü toplantısı Vali Selçuk Aslan başkanlığında AFAD Merkezi toplantı salonunda ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Selçuk Aslan hayvan haklarını korumanın sadece insani değil aynı zamanda kanuni bir sorumluluk olduğunu hatırlatarak "Sahipsiz hayvanların korunması bakımı ve rehabilitasyonu konusunda kurumlar arası işbirliğinin önemi, toplumun bilinçlendirilmesi ve sahiplendirmenin teşvik edilmesi, mevcut yerel hayvan koruma görevlilerinin kimlik kartlarının iptal süreci, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakım evlerinde barındırılması ile kontrolsüz üremelerinin önlenmesi, rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmemesi veya geri bırakılmaması, kaçak üretim ve satışın önlenmesi gibi pek çok konuyu detaylı bir şekilde ele aldık" dedi.

Hayvanların yaşam hakkını koruma ve sorunları çözüme kavuşturma noktasında yapılacak çalışmaları yakından takip edeceklerini dile getiren Aslan "Toplum düzenini sağlamak, ilgili mevzuat kapsamında hayvanların yaşam hakkını korumak ve sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için yapılacak çalışmaları hep beraber yakından takip edeceğiz" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - DÜZCE