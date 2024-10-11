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Düzce Üniversitesi TRT Yarışmasında Çifte Ödül Kazandı

Düzce Üniversitesi TRT Yarışmasında Çifte Ödül Kazandı
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Düzce Üniversitesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda hem birincilik hem de ikincilik ödülü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, farklı projeleriyle dikkat çekti.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Düzce Üniversitesi, hem birincilik, hem ikincilik ödülü kazanarak büyük başarıya imza attı.

Ödül törenine Düzce Üniversitesi'nden; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Proje Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Evren Günevi Uslu, Öğretim görevlileri Murat Uslu, Oğuzhan Duman, Eray Ünal ile İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert katıldı.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nı; 130 üniversiteden, 2 bin 618 öğrencinin bin 702 eserinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleceğin medyasına yön verecek gençlere kendilerini ifade edebilecekleri iletişim odaklı bir platform sunan TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; radyo yayıncılığı, görsel yayıncılık, dijital yayıncılık ve iletişim kampanyası alanlarındaki çeşitli kategorilerle nitelikli eserler ortaya koymaları için gençlere önemli bir fırsat sağlıyor.

Bu yıl 10.su düzenlenen yarışmada; Video Haber kategorisinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Dilara Salman 'Yer Altında Temizlik' projesiyle birincilik, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Melisa İrem Güner ise 'Yüksek Gerilim' projesiyle ikincilik ödülü almaya hak kazandılar.

Video İçerik kategorisinde "Azmin Adı Filiz" projesiyle Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Murat Menteş ve Sena Yılmaz da ön değerlendirmeyi geçerek finalde yarıştı.

Geçtiğimiz yıllarda da TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda birçok ödülü bulunan Düzce Üniversitesi, bu yıl da kazandığı birincilik ve ikincilik ödülleriyle büyük bir başarı ve prestij sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Düzce Üniversitesi'nin kazandığı başarılarla adından söz ettirdiğini ifade ederek, ödül kazanan Düzce Üniversitesi öğrencilerini ve onlara danışmanlık yapan akademisyenleri tebrik etti.

Geçen yıl düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Düzce Üniversitesi, hem birincilik hem üçüncülük ödülü kazanmıştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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