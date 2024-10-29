Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Örnek Davranış

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Avni Akyol erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler yurdun yanında kurulan pazardaki esnafa çay dağıttı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Avni Akyol Erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Yurtlarının hemen yakının da kurulan pazarcılara yurtta hazırladıkları çayları ikram eden öğrencilerin örnek davranışı dikkat çekti. - DÜZCE