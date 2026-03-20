Hukuk öğrencileri Akçakoca'yı gezdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi hukuk topluluğu tarafından Akçakoca'ya gezi programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Akçakoca'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi çerçevesinde Ceneviz Kalesi ve Aktaş Şelalesi ziyaret edilerek bölgenin kültürel ve doğal değerleri yerinde incelendi. Programın devamında Akçakoca merkezde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren öğrenciler, ilçenin sosyal ve turistik yapısı hakkında bilgi aldı. Ayrıca Akçakoca Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden topluluk üyeleri, burada yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi edindi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen gezi programının, öğrencilerin hem sosyal hem de kültürel açıdan gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Programın gün boyu çeşitli etkinliklerle devam ettiği belirtildi. - DÜZCE

