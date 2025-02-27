Düzce Üniversitesi'nden Kan Bağışı Etkinliği

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte azalan kan stoklarına destek olmak isteyen Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde onlarca öğrenci kan bağışında bulundu. Kan bağışı etkinliğinin diğer yurtlarda da yapılması için çalışmalar sürüyor. - DÜZCE