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Düzce Üniversitesi'nden Kan Bağışı Etkinliği

Düzce Üniversitesi'nden Kan Bağışı Etkinliği
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Düzce Üniversitesi öğrencileri, kış aylarında azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinlikte birçok öğrenci kan bağışında bulundu ve diğer yurtlarda da benzer etkinliklerin yapılması planlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte azalan kan stoklarına destek olmak isteyen Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Akçakoca kız yurdunda kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde onlarca öğrenci kan bağışında bulundu. Kan bağışı etkinliğinin diğer yurtlarda da yapılması için çalışmalar sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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