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Düzce Üniversitesi'nde Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi Gerçekleştirildi

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi' çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Kerem Şentürk'ün sunumuyla gerçekleşen programa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi" çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Kerem Şentürk'ün "Bir Lider Olabilmek" başlıklı sunumu ile konuşmacı olarak yer aldığı programa; öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Liderliği; kişilik, güç, iletişim, kültür ve motivasyon kavramları üzerinden farklı tanımlarla anlatan Doç. Dr. Faruk Kerem Şentürk, kişilik ve motivasyon kavramlarının liderlik özelliklerine etkisinin önemini vurguladı. Motivasyonu; "Bir veya birden çok insanı belirli bir şekilde harekete geçirmek için yapılan çabalar toplamıdır" şeklinde açıklayan Doç. Dr. Şentürk konuşmasında, liderlik ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan bahsederek, "Liderlik ile ilgili ön yargılarınızı kırın" tavsiyesinde bulundu.

'Lider' ve 'Liderlik" kavramı ile ilgili genel bilgiler sunan Şentürk, yönetici ile lider arasındaki farkları, bu kavramların fonksiyon ve görevleriyle ele alarak anlattı. Yöneticinin, gündem ve takvim belirleme, kaynakların dağılımı, organize etme, kontrol etme ve problem çözme görevleri; liderin ise, yön verme, vizyon oluşturma, motive ve ilham verme, iletişim kurma, insanları uyumlaştırma ve takım oluşturma görevlerine sahip olduğunu dile getirdi.

Programın son bölümünde; büyük adam teorisi, davranışsal teori, durumsal teori, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik teorileri gibi liderlik teorileri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Faruk Kerem Şentürk, etik lider, vizyoner lider, otantik lider, stratejik ve ruhsal lider örnekleriyle yeni liderlik türlerinden de bahsetti.

Soru – cevap bölümünün ardından çevrimiçi eğitim sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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