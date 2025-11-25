Düzce Üniversitesi'nde Dijital Tehditler ve Aile Güvenliği Eğitimi

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde yürütülen Aile Okulu etkinlik serisi, Akçakoca Yukarı Mahalle'deki Turizm Fakültesi Uygulama Birimi olarak kullanılan Ömer Ağalar ve Hacı Şakirler Konağı'nda yapıldı. Programın bu haftaki konusu, dijital dünyanın aileler ve çocuklar için oluşturduğu riskler çerçevesinde "Dijital Tehditler, Siber Zorbalık, Mahremiyet ve Aile Güvenliği" oldu.

Eğitimde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi'nden Polis Memurları Sami Karakaya ve Mahmut Turgut konuk konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, dijital platformlarda karşılaşılabilecek tehlikeler, çocukların internet ortamında maruz kalabileceği riskler, sosyal medyada siber zorbalık, kişisel verilerin korunması, dijital güvenlik tedbirleri ve ailelerin bilinçli internet kullanımı konularında kapsamlı bilgiler sundu.

Katılımcı velilere, çocuklarıyla dijital iletişimin güçlendirilmesi, çevrim içi tehditlerin tanınması, güçlü şifre kullanımı, güvenli hesap yönetimi ve karşılaşılan bir dijital suç durumunda başvurulabilecek resmi merciler hakkında detaylı aktarımlar yapıldı.

Yoğun ilgiyle takip edilen program, soru-cevap bölümüyle sona ererken, Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Taşkıran ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör tarafından Aile Okulu programına katkılarından dolayı konuk polis memurlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. - DÜZCE