Düzce Üniversitesi'nde 40 Ayet 40 Hadis Ezberleme Yarışması Düzenleniyor

Güncelleme:
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 30 TL ödüllü 40 Ayet 40 Hadis Ezberleme Yarışması düzenleyecek. Yarışmaya tüm İlahiyat Fakültesi öğrencileri katılabilir.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından toplan 30 TL ödüllü 40 Ayet 40 Hadis Ezberleme Yarışması yapılacak.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından bu yıl ödüllü yarışma yapılacak. 40 Ayet 40 Hadis Ezberleme yarışmasında Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. İsmail Karagöz, Doç. Dr. Emine Gümüş Böke, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Küçükosman jüri üyeliği yapacak. Hazırlık sınıfları da dahil tüm İlahiyat Fakültesi öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Yarışmada birinciye 12 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 5 bin, dördüncüye 3 bin ve beşinciye 2 bin lira para ödülü verileceği duyuruldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
