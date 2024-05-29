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Düzce Üniversitesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel'e akademik altın kalem ödülü

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Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel, yazmış olduğu kitabıyla yılın akademik altın kalem ödülüne layık görüldü.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel, yılın akademik altın kalem ödülüne layık görüldü.

Altın Kalem Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel, yazmış olduğu "Türk Sanat Müziği Açıklamalı Türler Bibliyografyası" başlıklı kitabıyla yılın akademik altın kalem ödülüne layık görüldü.

Düzce Üniversitesi yönetimi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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