Düzce Sağlık Müdürlüğü, Dünya Emzirme Haftası'nda Anne Sütünün Önemine Dikkat Çekti

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi dünya emzirme haftasında anne sütünün önemine dikkat çektiler.

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında; Anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla, Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi eğitim birimince öğretmenevinde anne ve anne adayları ile bir araya gelinerek farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak görevli personeller, anne ve anne adayları ile birlikte Anne Sütüne dikkat çekmek amacıyla ilçe merkezinde yürüyüş yaptılar. Yürüyüş güzergahı boyuncu vatandaşlarımıza anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan el broşürlerin dağıtımı yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sonrasında ise 1-7 Ağustos Emzirme Haftasına özel hazırlanan pastanın kesilmesini takiben anne ve anne adayları ile birlikte çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - DÜZCE