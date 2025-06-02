Düzce Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi İlgiyle Karşılandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşların eğitim aldığı Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından ilgi ile karşılandı.

Her yıl kutlanan hayat Boyu öğrenme haftası çerçevesinde Düzce'de halk eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerler yıl sonu sergisi hazırladı. Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışını ise Vali Selçuk Aslan gerçekleştirdi. Açılışın ardından vatandaşların hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Vali Aslan, eserlerde çalışmalar gerçekleştiren vatandaşların azim ve özverisini takdir ederek başarılar diledi. - DÜZCE