Ortaokul öğrencileri gençlik merkezinde

Ortaokul öğrencileri gençlik merkezinde
Güncelleme:
Düzce Gençlik Merkezi'nde Boğaziçi Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen programda, karaoke, akıl oyunları ve kil çalışmaları gibi etkinliklerle öğrencilerin sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi'nde, Boğaziçi Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı kapsamlı bir program düzenlendi.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, karaoke etkinliği ile keyifli anlar yaşarken, akıl ve zeka oyunlarıyla hem düşünme becerilerini geliştirdi hem de dostça bir rekabet ortamında yarıştı. Kil etkinliğinde ise öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak birbirinden özgün çalışmalar ortaya koydu. Etkinlik süresince öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması, ekip çalışması ve paylaşım duygularının güçlendirilmesi hedeflendi. Gün boyunca düzenlenen faaliyetlerle hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı buldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
