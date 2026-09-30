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Düzce Gençlik Merkezi, minik öğrencilere kodlama eğitimi veriyor

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Düzce Gençlik Merkezi, minik öğrencilere kodlama eğitimi veriyor
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Düzce Gençlik Merkezi, İl Özel İdare Gündüz Bakımevi öğrencilerine yönelik kodlama eğitimleri düzenliyor. Eğitimlerde minik öğrenciler temel kodlama becerilerini uygulamalı etkinliklerle öğrenirken problem çözme, analitik düşünme ve üretme becerilerini geliştiriyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Merkezi tarafından minik öğrencilere yönelik düzenlenen kodlama eğitimlerinde çocuklar hem teknolojiyle tanışıyor hem de problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştiriyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Düzce Gençlik Merkezi, çocuklara yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Özel İdare Gündüz Bakımevi öğrencileri için düzenlenen kodlama eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerde minik öğrenciler, temel kodlama becerilerini eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle öğreniyor. Kodlama çalışmaları sayesinde çocukların aynı zamanda problem çözme, analitik düşünme ve üretme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Her eğitimde yeni bilgiler ve beceriler kazanan öğrenciler, teknolojiyle iç içe gerçekleştirilen etkinliklerde hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla çocukların teknolojiye olan ilgisinin desteklenmesi ve geleceğin becerilerini erken yaşta kazanmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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