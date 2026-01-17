Haberler

Gazetecilerden duyarlı davranış

Güncelleme:
Kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına, haber nöbeti tutan Düzceli gazeteciler mama ve su dağıttı.

Düzce'de haber nöbeti için yollarda olan gazeteciler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak canlılarına mama verdi.

Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de, yiyecek ve barınma sorunu yaşayan bazı sokak canlılarının imdadına görevi başındaki gazeteciler yetişti. Haber nöbeti için yollarda olan gazeteciler, kardan korunmak için durak ve kamelyalara sığınan sokak hayvanlarına su ve mama dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Enes Bektaş, "Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Biz de gazeteciler olarak bu kar yağışını haberleştirirken yol kenarında bir köpeğin kamelyanın içerisinde kar yağışından saklandığını fark ettik. Aracımızda her zaman taşıdığımız mamaları sevimli dostlarımıza verdik. Bu hassasiyetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

