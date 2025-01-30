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Düzce'de Yaralı Karaca Kurtarıldı

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Gümüşova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca, jandarma ekipleri tarafından DKMP'ye teslim edildi. Yaralı hayvanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca jandarma ekipleri tarafından DKMP görevlilerine teslim edildi.

Gümüşova ilçesi Yongalık Köyü mevkiinde vatandaşlar yaptıkları ihbarda yaralı karaca olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaralı halde bulunan yaban hayvanını teslim alarak tedavisi yapılmak üzere Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettiler. Yaralı karaca tedavisinin ardindan ise doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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