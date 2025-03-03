Düzce'de Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezlerinde tıbbi acil çağrı yanıtlayan ve ambulans yönlendiren Komuta Kontrol Merkezi Personeline yönelik 1. Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi eğitimi verildi.

Ülkemizde tıbbi acil çağrı yönetiminde standardizasyon sağlama amacı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda eğitim düzenlendi. Eğitim Salonunda düzenlenen eğitimde, Komuta Kontrol Merkezi'nin çalışma sistemi ve kuralları, Tıbbi acil çağrı yönetimi, telefon iletişimi, özel arama gruplarına yaklaşım, ambulans çeşitleri ve acil sağlık araçları, nakil koordinasyonu, olağanüstü durum yönetimi, yazılım ve haberleşme sistemleri, stres yönetimi, etik kurallar ve gerektiğinde telefonda ilk yardım müdahalelerini yönlendirebilmeleri için tıbbi acil çağrı algoritmalarının bulunduğu teorik ve pratik konular ele alındı.

Düzce'de ilk defa gerçekleşen 4 gün süren eğitim; 5 Eğitmen, 12 katılımcı (7 doktor, 3 ATT,2 SM) eşliğinde; 12 sunum, 2 vaka tartışması, 2 oyunlaştırma ve 12 vaka similasyonu eşliğinde başarı ile tamamlandı. Eğitim programına katılan personellere katılım belgeleri Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından verildi. - DÜZCE