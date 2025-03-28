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Düzce'de Ramazan Son Cuma Namazında Camiler Dolup Taştı

Düzce'de Ramazan Son Cuma Namazında Camiler Dolup Taştı
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Düzce'de Ramazan ayının son cuma gününde vatandaşlar, oruç tutmanın ve teravih namazı kılmanın huzurunu yaşamak için camilere akın etti. Cami içleri dolarken avlular da cemaatle doldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayının son cuma gününde camiler, yoğun bir katılımla dolup taştı. Bir ay boyunca oruç tutup teravih namazları kılarak Ramazan ayının manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar, son cuma namazında da camilere akın etti.

Ramazan ayının son günlerine girilirken, rahmet ve bereket ayının huzurunu hisseden vatandaşlar, tuttukları oruçlar ve kıldıkları teravih namazlarıyla ibadetlerini yerine getirmeye devam etti. Düzce'de de camilere yoğun ilgi gösteren cemaat, cami içlerine sığmayarak avlulara taştı.

İmamlar hutbelerinde Ramazan ayının maneviyatını ve Ramazan Bayramı'nın coşkusunu cemaate anlatarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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