Düzce’de Normal Doğuma Dikkat Çekildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Kaynaşlı ilçesinde açtıkları stant ile normal doğuma dikkat çektiler, doğum sonrası dönemde hayatlarını kolaylaştıracak pratik bilgiler verdiler.

Kaynaşlı Toplum Sağlığı Merkezi biriminde görevli personellerce, normal doğum eylem planı kapsamında stant açılarak farkındalık etkinliği düzenlendi. Normal doğumu yaygınlaştırarak daha fazla kadının bu yöntemi tercih etmesine yardımcı olmak amacıyla Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi poliklinik hizmet alanında açılan stantta anne ve anne adaylarımıza gebelikte beslenme, anne sütünün önemi, yenidoğan taramaları ve yenidoğan bakımı konusunda bilgilendirmelerde bulunularak broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kaynaşlı Toplum Sağlığı Merkezi Gebe Sınıfına devam eden anne ve anne adaylarına sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmesine yardımcı olmak ve doğum sonrası dönemde hayatlarını kolaylaştıracak pratik bilgiler verildi. Ayrıca normal doğumun önemi anne ve bebek açısından faydaları konusunda bilgiler paylaşıldı. - DÜZCE