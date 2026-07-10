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Başarılı Polisler ödüllendirildi

Başarılı Polisler ödüllendirildi
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Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Haziran ayında üstün başarı ve özveri gösteren emniyet personelini teşekkür belgesi ve hediye ile ödüllendirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Haziran ayında görevlerinde üstün başarı ve özveri gösteren emniyet personelini teşekkür belgesi ve hediye ile ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende başarılı personele belgelerini takdim eden Emniyet Müdürü Ergüder, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, özverili çalışmalarıyla örnek olan personeli tebrik etti. Ergüder, başarılı çalışmaların devamını dileyerek gösterilen gayretin teşkilat açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerini başarıyla yerine getiren personelin motivasyonunu artırmaya yönelik ödüllendirme uygulamalarının sürdürüleceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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