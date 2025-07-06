Düzce'de Araçtan Düşen Yavru Kedinin Tedavisi Tamamlandı

Düzce'de araçtan düşen ve çeşitli yerlerinden yaralanan yavru kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, sürücüleri araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri konusunda uyardı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir aracın altından yola düşen yavru kedi, çevredeki duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilerek Düzce Veteriner Hekimler Oda Başkanı Şerif Ali Karanfil'in kliniğine götürüldü. Muayene ve tetkiklerde, kedinin belinde, sağ ayağında, kalça ve diz eklemlerinde travmalar tespit edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen minik kedinin, uygulanacak tedaviyle tamamen iyileşmesinin beklendiği öğrenildi. Yavru kedi, buradaki tedavisinin ardından kendisini bulan vatandaş tarafından sahiplenildi.

Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, özellikle kedilerin tehlike anlarında korunmak için araçlara sığındıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bazen kaputun, motorun arasına, lastiklerin üstüne, çamurlukların arasına saklanarak kendilerine güven ortamı oluştururlar ve yaşam devam ettirmeye çalışırlar. Bu kedimiz de bir vatandaş tarafından araçtan düşerken görülüyor. Muhtemelen dış etkenlerden kendisini korumak için saklanmış ve aracın seyir halinde olması sebebiyle düşmüş. Yaptığımız sağlık değerlendirmesinde de belde, sağ ayağında, kalça ve diz eklemlerinde darbelerin olduğunu belirledik. Belli ki sıkışma sırasında araçta hasar oldu" dedi.

Vatandaşlara uyarı

Benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını vurgulayan Karanfil, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Karanfil, "Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araçlarını çalıştırmadan önce vatandaşlarımızın mutlaka bir ses ya da gürültü ile aracın etrafını kontrol etmelerini öneriyoruz. İçinde hayvan varsa kaçmasını sağlayıp, daha sonra araç çalıştırılmalı. Yoksa bu tür kazalarla karşılaşıyoruz. Hem canlarımıza hem de bizlere yazık" diye konuştu. - DÜZCE