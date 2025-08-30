Düzce'de 83 Hekim Ataması Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 124'üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında toplam 83 hekim ataması yapıldı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yapılan atamaların Düzce'nin sağlık altyapısını güçlendireceğini belirtti. 78'i tabip, 5 uzman toplam 83 hekimin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi başta olmak üzere, ilçelerdeki devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezlerine önemli bir güç katacağını belirterek, "Sağlık alanında ilimize yapılan bu önemli katkıdan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve milletvekillerimiz Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk'e teşekkür ediyorum. Düzce'mize hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yapılan atamalarla birlikte Düzce genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulması hedefleniyor. - DÜZCE