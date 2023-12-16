Düzce'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Mevlana Haftası Etkinlikleri Düzenledi

Düzce'de bulunan Koçyazı Mahallesi Zahidül Kevseri Kur'an kursu öğrencileri tarafından düzenlenen Mevlana Haftası etkinliğinde minikler, Mevlana Celaleddini Rumi'nin 7 öğüdünü canlandırdı. Gösteriler, semazen gösterimi ve ney konseri ile sona erdi.

Düzce'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri "Mevlana Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Koçyazı Mahallesi Zahidül Kevseri Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı Mevlana Haftası etkinliğinde minikler ilk olarak Mevlana Celaleddini Rumi'nin 7 öğüdünü canlandırdı.

Miniklerin gösterileri katılımcılar tarafından ilgi ile takip edilirken, program semazen gösterimi ve ney konseri ile sona erdi. - DÜZCE