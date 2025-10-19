Düzce'de 2025 Yılında 372 Milyon TL Sosyal Yardım Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, SYDV aracılığıyla vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek 2025 yılı içerisinde 372 milyon 585 bin TL tutarında sosyal yardım ödemesi yapıldığını bildirdi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı, Vali Selçuk Aslan başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonunda üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında Vali Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2025 yılı faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Devletimizin şefkat elini ilimizin her köşesine ulaştırmanın en temel vazifeleri olduğunu bildiren Selçuk Aslan, "SYDV aracılığıyla 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çok yönlü destekler sunduk. 2025 yılı içerisinde il genelinde vakıflarımız tarafından toplam 372 bin 585 TL tutarında sosyal yardım ödemesi yapılmıştır. Bu yardımlar dar gelirli, kimsesiz, engelli, yaşlı ve dezavantajlı hemşerilerimize ulaştırılmış hiç kimsenin yalnız bırakılmaması için büyük bir gayret gösterilmiştir. Güzel bir sözümüz vardır Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Sosyal yardımlaşma vakıflarımızın yeni bir faaliyet alanı olarak Vefa ekiplerimiz vasıtasıyla 890 proje faydalanıcısına 10 bin 275 defa temizlik ve yaşlı bakım hizmeti götürülmüştür. SODAM ve ADEM projeleri ile dezavantajlı grupta yer alan kadınlara yönelik 18 kursta 226 kursiyere meslek edindirme eğitimleri verilmiştir, sosyal faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı boyunca gösterdiğimiz bu gayreti önümüzdeki dönemde de artan bir kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE