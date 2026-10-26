Düzce Çilimli'de Kaymakam Altıntaş, Halk Eğitimi Merkezi personeline kolaylık diledi

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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş, Çilimli Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. Altıntaş, eğitim faaliyetlerinde görev alan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, ilçedeki kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Çilimli Halk Eğitimi Merkezine ziyarette bulundu. Hayat boyu öğrenme faaliyetleriyle vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Halk Eğitim Merkezi, ilçede farklı yaş gruplarından bireylerin eğitim imkanlarına erişmesinde önemli bir rol üstleniyor. Gerçekleştirilen ziyarette kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Kaymakam Altıntaş, eğitim alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Altıntaş, Halk Eğitimi Merkezi personeline görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. Vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine imkan sunan halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitimden kişisel gelişime, el sanatlarından kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda düzenlenen kurslarla toplumun farklı kesimlerine hitap ediyor.

Bu merkezlerde yürütülen eğitim faaliyetleri, bireylerin yeni beceriler kazanmasına, mesleki yeterliliklerini artırmasına ve sosyal hayata daha aktif katılmasına katkı sağlıyor. Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş'ın Halk Eğitimi Merkezine gerçekleştirdiği ziyaret, kurum çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dilemesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı