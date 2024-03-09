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Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesi'ni Aldı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye Erişilebilirlik Belgesi takdim etti. Bu belgeyi alan hastane Düzce'de 7. kurum oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesi'ni aldı. Düzce'de bu belgeyi alan 7. kurum oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık yöneticilerinin katıldığı ziyarette Vali Selçuk Aslan, Düzce ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Hüseyin Şefik'e Erişilebilirlik Belgesi takdim etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Erişilebilirlik Belgesine sahip olan 7. kurum oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diş Sağlığı Selçuk Düzce Yerel Sağlık Güncel Haberler

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