Düzce Adli Yılı Açıldı: Adalet Hizmetlerinde Yeni Başarılar Hedefleniyor

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 Adli Yılı Düzce Adliyesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, özellikle uzlaşma konusunda ciddi başarı elde ettiklerini yeni adli yılda bu başarıyı daha yukarı taşıyacaklarını söyledi.

Düzce Adliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl açılışına Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Başsavcı Yasin Emre, ön büro hizmetleri ve uzlaşma konularında elde ettikleri başarılı çalışmalarla hem vatandaş açısından hem de adliyenin işlerinin kolaylaştırdığını dile getirerek "Yeni adli yılın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepimizin bildiği gibi, adaletin en temel ölçüsü zamanında tecelli etmesidir. Geciken adalet, adalet değildir anlayışıyla, adalet hizmetlerimizi hızlandırmak ve vatandaşımıza güven vermek için önemli adımlar attık. Yenilenen ön büro sistemi ve modern adliye yapımız, vatandaşın işini kolaylaştırdı, dosya yükünü azalttı. İstatistikleri burada paylaşmıyorum; fakat dosya sayılarında kayda değer bir düşüş, uzlaşmada ise büyük bir başarı sağladık. Bu başarıda, sadece yargı mensuplarının değil; Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızın gayreti ile teşkilatlarının özverili çalışmalarının da büyük payı vardır. Yeni adli yılda da aynı iş birliği ve inançla çalışarak, milletimizin adalete olan güvenini daha da pekiştireceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, yeni yılın sağlık, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE