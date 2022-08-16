Dünyanın sıfır emisyon problemine çözüm için uğraşan Balyemez'e PAGEV'den ödül

Karabük'te AR-GE çalışmaları dahilinde kurduğu makine ile geri dönüşümü olmayan plastiklerden dizel, temizlik tineri, karbon siyahı, prolitik yağ ve parafin üreterek çevre kirliliğinin önüne geçen Ahmet Balyemez'e Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından teşekkür ödülü verildi.

İlkokul mezunu Ahmet Balyemez, tamamen kendi ürettiği yerli ve milli makineyle plastik atıkları ülke ekonomisine geri kazandırıyor. Kurduğu sistem ile gerek doğa ile gerek denizlerdeki bütün atık plastikleri piroliz yöntemi ile enerjiye ve ekonomiye dönüştüren Balyemez'e PAGEV tarafından çevreye olan duyarlılığından dolayı ödül verildi. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Balyemez'e teşekkür ederek çalışmalarında gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ödül için Eroğlu'na teşekkür eden Balyemez ise, "PAGEV ailesini, bu değerli amaca hizmet etmeye çalışanları desteklediğiniz için takdir ediyor, bu sorunu gündemde tutup dikkat çektiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bana layık gördüğünüz ödülü alırken bunca yıl, emek ve azmin boşa gitmediğini gösterdiniz. Bu ödül Karabük Üniversitesi TEKNOKENT ailesi ile birlikte aldığım en güzel ve anlamlı manevi destek oldu. Sağlığım ve gücümün yettiği kadar bana projemi geliştirmek ve hayata geçirmek için her türlü aksilik ve engele karşı savaşmak için bir cesaret verdiniz. Sonsuz şükran ve saygılarımla" ifadelerini kullandı. - KARABÜK