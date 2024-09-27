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Dünya Okul Sütü Günü Beylikova'da Kutlandı

Dünya Okul Sütü Günü Beylikova'da Kutlandı
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Dünyada her yıl kutlanan 'Dünya Okul Sütü Günü' Beylikova'da, öğrencilere süt dağıtımı ve süt teknolojisi hakkında bilgilendirme ile kutlandı. Programa yerel yetkililer katıldı ve sütün sağlığa yararları anlatıldı.

Süt ve süt ürünlerinin tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla, dünyada her yıl kutlanan 'Dünya Okul Sütü Günü' Beylikova 'da öğrencilere süt dağıtılarak kutlandı.

Süt diyarı Beylikova'da Fen Lisesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de katılımıyla öğrencilere süt ve süt teknolojisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Saltalı, Fen Lisesi Müdürü Tuncay Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Dinçer katıldı. Veteriner hekim Sercan Güngör, Veteriner Hekim Cihan Baydar, veteriner hekim Ayşen Demirsoy Çakar öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Sunumda sütün insan sağlığına yararları anlatıldı. Program Öğrencilere süt dağıtılması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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