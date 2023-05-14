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Dün kaza geçirdi, bugün hayatındaki ilk oyunu kullandı

Dün kaza geçirdi, bugün hayatındaki ilk oyunu kullandı

Yerel Haberler

Eskişehir'de dün trafik kazası geçiren ve sağ ayak bileği kırık olan üniversitesi öğrencisi Ali Ömer Küçük ilk oyunu kullandı.

Eskişehir'de dün trafik kazası geçiren ve sağ ayak bileği kırık olan üniversitesi öğrencisi Ali Ömer Küçük ilk oyunu kullandı.

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanma işlemleri devam ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Ömer Küçük, dün trafik kazası geçirmesine rağmen oy kullanmak için İstiklal Ortaokulu'na arkadaşının yardımıyla geldi. Kaza sonucunda sağ ayak bileği kırılan ve sol ayağında zedelenme yaşayan Ali Ömer, sandık başına geçerek ilk oyunu kullandı. 21 yaşındaki genç, oyunu kullanmasının ardından seçimin tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Küçük Eskişehir Ömer Yerel Haberler

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