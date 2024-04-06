Dumlupınar Kaymakamı Özpınar, Dumlupınar Anadolu Lisesi Pansiyonunda iftar programına katıldı

Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Dumlupınar Anadolu Lisesi Pansiyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaymakam Özpınar, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğuna dikkat çekti. Özpınar, Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi ve ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlarla sohbet etti. - KÜTAHYA