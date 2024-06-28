Dumlupınar İlçe Müftülüğü Merkez Camiinde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce Merkez Camiinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Dumlupınar İlçe Müftülüğünün Merkez Camiinde gerçekleştirdiği program sabah ezanının ardından okunan Yasin-i Şerif ile başladı, kılınan sabah namazı sonrası İlçe Müftüsü M. Emin Olgun'un tesbihat ve vaazıyla devam etti. Program, İlçe Müftüsü Olgun'un yaptığı dua ile sona erdi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KÜTAHYA