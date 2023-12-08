Dumlu şehitleri anıldı

Erzurum'un Dumlu Mahallesinde bulunan 247. Piyade Alayı koğuşunda 7 Aralık 1966 tarihinde çıkan yangında şehit olan 65 asker, mezarları başında dualarla anıldı.

Erzurum'un Dumlu Mahallesinde bulunan 247. Piyade Alayı koğuşunda 7 Aralık 1966 tarihinde çıkan yangında şehit olan 65 asker, mezarları başında dualarla anıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Lokman Düzgün; "Elliyedi yıl önce şuheda yurdumuz Erzurum'da yaşanan bu elim olayda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Törende daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. - ERZURUM