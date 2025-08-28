Düğerek Mahallesi'nden Birlik ve Beraberlik İçin Tekne Turu

Düğerek Mahallesi'nden Birlik ve Beraberlik İçin Tekne Turu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi sakinleri, 'Sadece Düğerek' sloganıyla düzenledikleri 120 kişilik tekne turunda eğlenceli anlar yaşadı. Davul zurna eşliğinde denizin keyfini çıkaran mahalleli, etkinlikte birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi sakinleri, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla 120 kişilik tekne turu düzenledi.

"Sadece Düğerek" sloganıyla yola çıkan mahalleli, davul zurna eşliğinde gerçekleşen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Düğerek'ten kaldırılan 5 otobüsle etkinliğe katılan tamamı erkeklerden oluşan 120 kişilik grup, teknede hem denizin keyfini çıkardı hem de oyun havası eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Muğla'nın vazgeçilmez geleneklerinden davul zurna eşliğinde teknede renkli görüntülere sahne olan mahalleliler bir yandan denize girerek serinledi bir yandan müzik eşliğinde coştu.

Organizasyonu düzenleyen Çağlar Dere, etkinliğin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha kalabalık, daha coşkulu organizasyonlarla tüm mahalleliyi kapsayacak şekilde bu geleneği sürdüreceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri, etkinlikle hem eğlendi hem de dayanışma ruhunu pekiştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı

Ünlü isim bu akşam evleniyor! Damat kapıya geldi, davullar çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.