Düğerek Mahallesi'nden Birlik ve Beraberlik İçin Tekne Turu

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi sakinleri, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla 120 kişilik tekne turu düzenledi.

"Sadece Düğerek" sloganıyla yola çıkan mahalleli, davul zurna eşliğinde gerçekleşen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Düğerek'ten kaldırılan 5 otobüsle etkinliğe katılan tamamı erkeklerden oluşan 120 kişilik grup, teknede hem denizin keyfini çıkardı hem de oyun havası eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Muğla'nın vazgeçilmez geleneklerinden davul zurna eşliğinde teknede renkli görüntülere sahne olan mahalleliler bir yandan denize girerek serinledi bir yandan müzik eşliğinde coştu.

Organizasyonu düzenleyen Çağlar Dere, etkinliğin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha kalabalık, daha coşkulu organizasyonlarla tüm mahalleliyi kapsayacak şekilde bu geleneği sürdüreceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri, etkinlikle hem eğlendi hem de dayanışma ruhunu pekiştirdi. - MUĞLA