DÜDAM Seminer Günleri'nde Biyosensör Uygulamaları Ele Alındı

DÜDAM Seminer Günleri'nde Biyosensör Uygulamaları Ele Alındı
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Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen seminerde, Dr. Ozan Yılmaz biyosensör teknolojilerinin hastalıkların teşhisindeki avantajlarını aktardı.

Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) tarafından düzenlenen "DÜDAM Seminer Günleri" etkinlik serisinin altıncı oturumu başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Ozan Yılmaz, "Hastalıkların Teşhisinde Biyosensör Uygulamaları" başlıklı sunumunda katılımcılarla bilgi paylaştı.

Biyosensör teknolojilerinin temel prensiplerine ilişkin detaylı bilgiler aktaran Dr. Ozan Yılmaz, bu teknolojilerin hastalıkların erken tanısında sağladığı avantajları vurguladı. Biyolojik işaretçilerin tespiti ve klinik tanı süreçlerinde biyosensörlerin potansiyel kullanımlarını ele alan Dr. Yılmaz, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmeleri de değerlendirdi.

Akademik camia tarafından ilgiyle takip edilen "DÜDAM Seminer Günleri" bilimsel bilgi paylaşımı ve iş birliklerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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