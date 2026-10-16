DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, 5 ildeki çalışmaları, taşkın riski önlemlerini değerlendirdi

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Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Giresun'da devam eden çalışmalar, düzenlenen genel değerlendirme toplantısında ele alındı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, 5 ilde sürdürülen çalışmaların son durumu değerlendirilirken performans programında yer alan işler de ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Toplantıda, bölgede etkili olan yağmur ve dolu yağışlarının ardından taşkın riskine karşı alınabilecek önlemler ve yürütülen çalışmalar da görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı