Kırıkkale'de Dron Destekli Trafik Denetimi: Kaçmaya Çalışan Sürücüye 3 Bin 965 Lira Ceza

Kırıkkale'de dron desteli trafik denetiminde kontrol noktasına gelmeden geri manevra yaparak kaçmaya çalışan bir sürücü, yakalanarak 3 bin 965 lira ceza aldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında uygulamayı fark eden bir sürücünün, kontrol noktasına gelmeden geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığı ve bu sırada trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesi ile 67/1-B maddesi kapsamında toplam 3 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
