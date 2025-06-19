Dr. İbrahim Yaktubay Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uzun yıllardır aile hekimi olarak görev yapan ve hastaları tarafından sevilen isimlerden biri olan Dr. İbrahim Yaktubay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uluoymak Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 yılı aşkın süredir hizmet veren Dr. Yaktubay, iki haftalık iznini memleketi Adana'da geçirdikten sonra bugün Gediz'e dönmüştü. Akşam saatlerinde evinin balkonunda hava almak için dışarı çıkan Yaktubay, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Yaktubay'ı Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dr. İbrahim Yaktubay'ın ani vefatı sağlık camiasında ve Gediz halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu. - KÜTAHYA