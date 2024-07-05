Down sendromlu garson, annesine bakıyor

Osmaniye'de 16 yıldır esnaf lokantalarında garsonluk yapan down sendromlu Mesut Doğan (39), kazandığı parayla annesine bakıyor.

Osmaniye İstiklal Mahallesi'nde esnaf lokantasında garsonluk yapan, güler yüzüyle çevresindeki herkesin sevgisini kazanan down sendromlu Mesut Doğan, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Çalıştığı lokantada yemek servisi yapan, masa düzeniyle ilgilenen ve müşterileri karşılayan Doğan, iş disiplini, sempatik tavırları ile hem müşterilerin hem de işletme sahibinin takdirini topluyor.

Mesut'un 4-5 yıldır kendileri ile birlikte çalıştığını ve zamanla evladı gibi olduğunu söyleyen işletme sahibi Salman Şahin, "Aşağı yukarı 40 yıllık meslek hayatımız var. Ben bu işe nişanlıyken girdim kayınbabam rahmetlik olduktan sonra bu sanat bana kaldı. Aslında ben bir motosiklet tamircisiydim. 1978'de bıraktım 1984'de bu işe başladık. Aşağı yukarı 4-5 yıl oldu, Mesut benim eski ortağımın yanındaydı oradan ayrılmış. Bir şeye kızmış bıraktı geldi annesiyle ve eniştesi ile bana 'ustam bu burada çalışmak istiyor çalışabilir mi' dediler 'çalışır' dedim. Bir daha da buradan gitmedi. Mesut bizim evladımız gibidir bu da beni dayı olarak bilir. Gelen müşterilere hatta dayım diyerek tanıtır ama benim evladım gibidir kendisi, severim yani Mesut'u, Osmaniye halkı da çok sever. Çok şükür durumu da iyi burada da yevmiye ile çalışıyor zaten aslan gibi de çalışıyor. Biz memnunuz, Allah da kendinden memnun olsun. Burada çalışarak evin geçimini sağlıyor, annesine bakıyor bu delikanlı. Bu bütün işleri yapar patlıcan soyma, salatalık soyma, limon keser, nevale getirir. Bazen ben sıkıştığım zaman yetiştirmediğimde gelir yemek doldurur, verir müşteriye suyunu doldurur, ayranını getirir. Yani Mesut'ta hiç eksiklik yok maşallah yani normal bir vatandaş nasılsa bu kardeşimiz de böyle. Ben çok memnunum. Allah herkese böyle evlat nasip etsin" dedi. - OSMANİYE