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Doğum sancısı tutan kadın ekipler tarafından kurtarıldı

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan fırtına nedeniyle kapanan yoldan dolayı hastaneye yetişemeyen kadının doğumu sağlık ekibi tarafından evde yapıldı.

Doğum sancısı tutan kadın ekipler tarafından kurtarıldı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Nahırkıran köyünde kar yağışı sonrası oluşan fırtına sonucu kapanan yoldan dolayı hasteneye yetişemeyen kadının doğumu sağlık ekibi tarafından evde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Nahırkıran köyünde bir kadının doğum sancısı tuttu. Aile hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler yolun yağan kar yağışının fırtına sonrası yolu kapattığını görünce hemen İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri köye giden yolu açarak eve ulaştılar. Sağlık ekipleri kadının doğumunu evde yaptı. Anne ve çocuk kontrol amaçlı Tuzluca Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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