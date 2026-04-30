Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla bağlantılı Halva yakalandı

Suriye'de Esad rejimi döneminde gerçekleştirilen Doğu Guta kimyasal katliamla bağlantılı olan ve bin 400 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Adnan Abboud Halva'nın emniyet güçleri tarafından yakalandığı açıklandı.

Suriye'de Esad döneminde yapılan saldırılar ve işkencelerin sorumlularına yönelik operasyonlar sürüyor. Suriye İçişleri Bakanı Anas Al-Kattab, 2013 yılında Şam kırsalındaki Doğu Guta'da düzenlenen kimyasal saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen Tümgeneral Adnan Abboud Halva'nın yakalandığını duyurdu. Aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu bin 400 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlu tutulan Halva'nın Terörle Mücadele birimi tarafından ele geçirilmesinin ardından Doğu Guta'da halk sokaklara inerek kutlamalara başladı.

Halva, Doğu Guta'daki kimyasal saldırısı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle suçlanan üç Suriyeli üst düzey subaydan biri olarak gösteriliyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan'da yapılan açıklamada, Şam'da 16 Nisan 2013'te 41 silahsız sivili infaz eden Esad rejiminin askeri istihbarat görevlisi Amjad Yousef'un yakalandığı kaydedilmişti. - ŞAM

