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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiler Kararnamesini imzalamasıyla Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu oldu. Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu'nun getirildiği Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorluoğlu, emekli olan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun yerine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiler Kararnamesini imzalamasıyla Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu oldu.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan atamalara göre Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu'nun getirildiği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vali Zoroğlu, yaş haddinden dolayı emekli olan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun yerine atandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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