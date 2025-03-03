Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

İstanbul'da CHP'li Belediye Başkanı tutuklandı
İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Diyarbakır Kuyumcuları Ramazan'da İftar Yemeği Dağıttı

Diyarbakır Kuyumcuları Ramazan'da İftar Yemeği Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iftar yemeği dağıtarak Ramazan ayı boyunca bu geleneği sürdürmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Yüksel, zor durumda olanlara destek olmanın amacını vurguladı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO), Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, ekibiyle birlikte kuyumcular adına vatandaşlara yemek ikramında bulunarak, bu hizmeti Ramazan boyunca sürdürmeyi planladıklarını söyledi. Yüksel, "Şehir dışından gelen hasta yakınları, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve sokakta kalan kimsesiz vatandaşlar için bu hizmeti başlattık. Amacımız, Ramazan'ın paylaşma ruhunu yaşatmak ve zor durumda olanlara destek olmak. Niyetimiz yalnızca Allah rızası. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
img

Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
img

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.