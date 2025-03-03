Diyarbakır Kuyumcuları Ramazan'da İftar Yemeği Dağıttı
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iftar yemeği dağıtarak Ramazan ayı boyunca bu geleneği sürdürmeyi hedefliyor. Başkan Mehmet Yüksel, zor durumda olanlara destek olmanın amacını vurguladı.
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO), Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.
DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, ekibiyle birlikte kuyumcular adına vatandaşlara yemek ikramında bulunarak, bu hizmeti Ramazan boyunca sürdürmeyi planladıklarını söyledi. Yüksel, "Şehir dışından gelen hasta yakınları, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve sokakta kalan kimsesiz vatandaşlar için bu hizmeti başlattık. Amacımız, Ramazan'ın paylaşma ruhunu yaşatmak ve zor durumda olanlara destek olmak. Niyetimiz yalnızca Allah rızası. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi. - DİYARBAKIR