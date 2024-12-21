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Diyarbakır Hastanesinde Kedinin Musluktan Su İçmesi Görenleri Şaşırttı

Diyarbakır Hastanesinde Kedinin Musluktan Su İçmesi Görenleri Şaşırttı
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Diyarbakır'da bir sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış kediyi musluğun bulunduğu tezgaha çıkararak su içmesini sağladı. Kedinin kana kana su içmesi izleyenleri hayrete düşürdü.

Diyarbakır'da sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış kediyi musluğun bulunduğu tezgaha çıkarırken, kedinin musluktan kana kana su içmesi görenleri şaşırttı.

Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görevli bir sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış bir kediyi musluğun bulunduğu tezgaha çıkarıp suyu açtı. Musluktan akan suyu içerek susuzluğunu gideren kedi ise görenleri hayrete düşürdü. Hastanede bulunan hasta yakını tarafından kedinin musluktan su içme anları cep telefonu ile kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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