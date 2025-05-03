Diyarbakır'da Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Aile Yılı Kapsamında Konser Düzenlendi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları, gaziler, özel gereksinimli bireyler ve koruma altındaki çocuklar için 'Aile yılı' kapmasında konser düzenlendi.

Konsere gönüllü bir şekilde katılan Aylin Demir şarkılarıyla salondakileri hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi. Şehit yakınları, gaziler, özel gereksinimli bireyler ve koruma altındaki çocukların doyasıya eğlendiği geceye Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da katıldı. Açıklamalarda bulunan Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Aile Yıllı' kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Polat, "Bu etkinlik başta koruma altında olan çocuklarımız olmak üzere, özel gereksinimli bireylerimiz, şehit aileleri, gazilerimize düzenlenen bir etkinlik. Etkinliğe gördüğünüz gibi katılım iyiydi ve coşkulu bir şekilde geçti. Başta bu işi gönülden hiçbir ücret almadan gelen sanatçımıza Aylin Demir'e teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek inşallah çocuklarımızın daha mutlu olmaları ve gülerken görmek bizi de mutlu ediyor bu nedenle bu etkinliklere çok önem veriyoruz. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu ve benzeri etkinleştirilmiş yıl boyunca halkımıza açık bir şekilde devam edecektir" dedi.

Şehit uzman çavuş Hatip Çağlar'ın babası Mehmet Çağlar ise Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür etti. Çağlar, "Şehit ve gazi ailelerine bu programları hazırladıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum bize bu değeri verdikleri için" ifadelerini kullandı.

Program sonunda şehit yakınları ve gaziler ile toplu fotoğraf çekiminin ardından Aylin Demir'e plaket taktim edildi. - DİYARBAKIR