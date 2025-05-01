Diyarbakır'da Reuters Muhabiri Ümit Özdal Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede 43 yaşındaki Reuters muhabiri Ümit Özdal, beyin kanaması sonrası yaşamını yitirdi. Ailesi ve meslektaşları gözyaşları içinde cenaze namazını bekledi.
Diyarbakır'da Reuters Haber Ajansı muhabiri 43 yaşındaki gazeteci Ümit Özdal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da Reuters muhabiri olan Ümit Özdal, 9 Mart'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Özdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Özdal; meslektaşları, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi mezarlığında cenaze namazının ardından defnedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel